Willem II-aanvoerder Jordens Peters ging zondag met zijn ploeg onderuit bij FC Utrecht. De thuisploeg was veel te sterk voor Willem II en na acht minuten stond de eindstand van 2-0 al op het bord. De verdediger snapte niet hoe Willem II zo slecht aan het duel kon beginnen.

Vervolg: Willem II-aanvoerder snapt het niet: Kwestie van meelopen

'Als je een kwartier te laat begint met voetballen, loop je achter de feiten aan', aldus Peters, die niet vond dat de tactiek verkeerd was. 'Het is gewoon een kwestie van meelopen. Als je dat niet doet kun je nog zo veel praten, maar krijg je alsnog goals tegen.'

Nu met het uitduel met Feyenoord voor de boeg en 2 nederlagen in de eerste 2 competitieduels van dit seizoen, staat Willem II er al lastig voor. 'Maar er is zeker perspectief. We hebben best wel voetballend vermogen. Alleen je moet als team beseffen dat je eerst moet knokken en dat pas daarna het voetbal komt. Niet andersom', aldus Peeters tegen Omroep Brabant.

Willem II-aanvoerder snapt het niet: Kwestie van meelopen

Een korte samenvatting: Willem II-aanvoerder Jordens Peters ging zondag met zijn ploeg onderuit bij FC Utrecht. De thuisploeg was veel te sterk voor Willem II en na acht minuten stond de eindstand van 2-0 al op het bord. De verdediger snapte niet hoe Willem II zo slecht aan het duel kon beginnen..