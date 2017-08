Ajax en De Ligt langer door, contract opengebroken tot 2021

De Amsterdammers brengen maandagavond naar buiten dat het contract van verdediger Matthijs de Ligt is opengebroken.

Matthijs de Ligt speelt al sinds 2009 voor Ajax en had een contract wat hem tot medio 2019 in Amsterdam hield. Dat contract van de jongeling is opengebroken en verlengd met 2 jaar, zodat het contract van De Ligt nu medio 2021 afloopt.

In de KNVB beker tegen Willem II maakte De Ligt zijn officiele debuut voor Ajax, waarna hij ook al twee keer werd opgeroepen voor Oranje en inmiddels daar ook zijn debuut heeft gemaakt.

