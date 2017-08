De Zweedse spits Sam Larsson had naar het buitenland gekunt, maar de spits van sc Heerenveen koos ervoor om in Nederland te blijven.

Sam Larsson tekende maandag een vierjarig contract bij regerend landskampioen Feyenoord, waar hij te kennen geeft te hebben geluisterd naar oud Feyenoorder John Guidetti.

De 24-jarige vleugelaanvaller liet in gesprek met RTV Rijnmond weten: 'Ik spreek veel met hem. Iedereen heeft iets positiefs te zeggen over Feyenoord. Met name de spelers die hier gespeeld hebben. Hij adviseerde me om naar Feyenoord te gaan.'

Het Franse Metz FC en het Portugese Benfica waren ook in de markt voor Larsson, maar die had al zijn zinnen gezet naar Feyenoord. 'Toen ik hoorde dat Feyenoord interesse had, werd het interessant. Het voelt goed dat ik hier nu ben. Doordat Feyenoord meedoet om het kampioenschap en Champions League speelt, was dit een noodzakelijke stap voor mij.'

Over dat hij met problemen is vertrokken bij sc Heerenveen, daarover wilde Larsson niets kwijt. 'Het is een lang verhaal. We hebben daar intern over gesproken. Ik ben er nu overheen. Ik ben gewoon blij dat ik nu hier ben.'

Larsson: Feyenoord had net een streepje voor op Benfica en Metz

