Vervolg: OFFICIEEL: Ajax heeft Maximillian Wöber binnen!

De linksbenige centrumverdediger Maximillian Wöber komt voor een bedrag van 7,5 miljoen over van het Weense Rapid Wien, waar Ajax al langer op wachtte, is nu dus officieel beklonken. Maximillian Wöber zal zich dinsdag of uiterlijk woensdag in Amsterdam melden bij de selectie van Keizer.

Ajax heeft er lang op moeten wachten, drie maanden geleden probeerde Overmars het ook al om Maximillian Wöber naar Amsterdam te halen. Toentertijd gaf Maximillian Wöber aan om speeltijd in Wenen te willen hebben.

De 1.88m lange centrumverdediger is de tweede versterking voor de Amsterdammers, eerder wist Overmars de Colombiaan Luis Manuel Orejuel al vast te leggen.

