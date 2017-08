Real Madrid heeft het nieuwe seizoen met een 0-3 zege op Deportivo La Coruna, de koppositie voor de Madrilenen. Enig smetje was de rode kaart van aanvoerder Ramos in de laatste minuut.

Vervolg: Madrid pakt koppositie bij seizoensopening, rood Ramos in laatste minuut

De Europese Supercup werd eerder deze maand al gewonnen ten koste van het Engelse Man. United (2-1 red.), maar de seizoensopener met een 0-3 zege op Deportivo La Coruna, wat Zidane tevreden stemt.

3 - Player with the most red cards in La Liga history:

18 - SERGIO RAMOS

18 - Pablo Alfaro

18 - Xavi Aguado.

Personality. pic.twitter.com/AKW16tzmg3 — OptaJose (@OptaJose) 20 augustus 2017

Ronaldo was niet aanwezig in het openingsduel, de Portugees is geschorst na zijn rode kaart in het SuperCup duel (en het duwen van de scheidsrechter), al wordt zijn rol goed opgepakt door Asensio.

Madrid pakt koppositie bij seizoensopening, rood Ramos in laatste minuut

Een korte samenvatting: Real Madrid heeft het nieuwe seizoen met een 0-3 zege op Deportivo La Coruna, de koppositie voor de Madrilenen. Enig smetje was de rode kaart van aanvoerder Ramos in de laatste minuut..