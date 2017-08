FC Barcelona coach Valverde kende zondag een magere 2-0 winst op Real Betis, daar waar Lionel Messi nog niet echt goed wakker lijkt aan het begin van de competitie.

Vervolg: Valverde: Doelpunten Messi komen vanzelf, hij is magisch

Voorafgaand aan het duel werd er natuurlijk stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag in Barcelona, 'Ons idee was om deze wedstrijd op te dragen aan die mensen en het goede gevoel te behouden van het spelen van voetbal en het vermaken van de fans.'

'Het is zwaar geweest voor iedereen, en voor het publiek in het bijzonder. De dag na de aanslagen was vreemd. De mensen waren stil, maar je moet op een bepaalde manier toch verder,' aldus Valverde.

De uitgaande transfers moeten FC Barcelona nu bespaard blijven, maar Valverde is daar wel gerust over. 'De geruchten zullen blijven komen tot het sluiten van de markt. Maar wij hebben genoeg schrik gehad deze zomer en we willen er niet meer.'

Het openingsduel van de Spaanse competitie liet Messi zijn doelpunten nog achterwege, ook het zetten van een handtekening onder een nieuw contract is nog niet gedaan. Valverde houdt hoop, ''Je denkt altijd dat Messi wel zal scoren, maar dat deed hij dit keer niet. Maar ik bewaar zijn goals liever voor later. We weten dat als hij de bal heeft, er iets magisch gebeurt.'

Valverde: Doelpunten Messi komen vanzelf, hij is magisch

Een korte samenvatting: FC Barcelona coach Valverde kende zondag een magere 2-0 winst op Real Betis, daar waar Lionel Messi nog niet echt goed wakker lijkt aan het begin van de competitie..