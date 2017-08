Van Ginkel: 'Einde crisis? Geen idee, maar dit helpt wel mee'

Zondag wist met met ruime cijfers te winnen op bezoek bij NAC Breda, Van Ginkel was een van de doelpuntenmakers in de 1-4 zege in Breda. Of hiermee de crisis voor de Eindhovenaren ten einde is weet de kersverse aanvoerder niet, maar de zege helpt in ieder geval wel mee.

Van Ginkel mag bij PSV het begin van het seizoen meemaken, daar waar hij de afgelopen twee seizoenen telkens vanaf de winterstop pas bij de selectie werd gevoegd. Tot nu toe is de middenvelder al twee keer trefzeker geweest in de eerste twee duels, en telkens doorslaggevend.

De crisis van de Eindhovenaren lijkt zo goed als ten einde na de twee overwinningen, al doet de uitschakeing voor Europees voetbal natuurlijk nog wel pijn.

Een tevreden Van Ginkel liet weten in gesprek met FOX, 'Het gemiddelde van een spits hè. Of de crisis na twee competitiezeges al voorbij is? Laat ik zeggen dat het wel meehelpt om de slechte smaak van onze valse start weg te nemen.' Over de arbiter was Van Ginkel wel minder te spreken, die ook nog een harde tackle kreeg te verwerken.

