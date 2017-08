PSG speelde zondagavond een thuisduel tegen Toulouse (6-2 winst red.), hier maakte Neymar zijn thuisdebuut voor de Franse grootmacht. Opnieuw liet de Braziliaan zichzelf zien aan de thuisaanhang van PSG.

Vervolg: Neymar scoort twee keer in thuisdebuut PSG tegen Toulouse

Neymar kon in het doelpuntrijke duel tegen Toulouse zichzelf meerdere malen laten zien, met twee doelpunten en twee assists was de Braziliaan opnieuw belangrijk voor PSG met de zege op Toulouse.

Neymar was vorige week in het uitduel al belangrijk, maar zondagavond tegen Toulouse was de Braziliaan opnieuw keer op keer gevaarlijk. Op Parc des Princes was Neymars eerste gevaarlijke inzet op de paal, maar na een halfuur spelen was de Braziliaan trefzeker.

PSG ging met een 2-1 voorsprong de rust in, waar het in de tweede helft het duel besliste met een man minder (rood Verratti red.). PSG liep na opnieuw een tegendoelpunt uit naar een 6-2 zege, waar de zesde treffer opnieuw op naam van Neymar kwam na het uitspelen van verschillende verdedigers.

Neymar scoort twee keer in thuisdebuut PSG tegen Toulouse

Een korte samenvatting: PSG speelde zondagavond een thuisduel tegen Toulouse (6-2 winst red.), hier maakte Neymar zijn thuisdebuut voor de Franse grootmacht. Opnieuw liet de Braziliaan zichzelf zien aan de thuisaanhang van PSG..