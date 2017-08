Ajax lijkt dichtbij een akkoord met Rapid Wien, de Amsterdammers willen de centrumverdediger Wöber voor 7,5 miljoen euro overnemen van de club uit Oostenrijk.

Vervolg: Ajax en Rapid Wien naderen akkoord over Wöber

Kurier weet maandagochtend te melden dat Ajax en Rapid Wien bijna tot een akoord zijn gekomen, de Amsterdammers leggen 7,5 miljoen euro neer voor de komst van centrumverdediger Wöber. Wöber wordt bij Ajax gezien als de logische opvolger van de inmiddels vertrokken Davinson Sanchez.

Voor Rapid Wien, wat een doorverkoop percentage van 10% laat opnemen in de transfer, is het een meesterlijke verkoop. De hoogste transfersom voor een speler die nog geen jaar in het eerste elftal speelt. In eerste instantie had Wöber nog een jaar in Wenen willen blijven, maar nu Ajax komt is dat niet meer van toepassing.

Wöber kan als centrale verdediger, maar ook als back of verdedigende middenvelder uit de benen.

