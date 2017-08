PSV heeft geen geld om HSV back Douglas Santos te kopen

Het lijkt erop dat PSV geen geld meer heeft om Douglas Santos van HSV definitief over te nemen, het lijkt nu op een huurconstructie af te lopen. PSV is hierbij volledig afhankelijk van de Duitse club.

PSV is al wekenlang bezig met de 23-jarige linksback van het Duitse HSV, daar waar Douglas Santos geen zicht meer heeft op een basisplaats bij de club. Maar HSV kan niet volledig meewerken met een vertrek van Douglas Santos wanneer er nog geen vervanger is aangetrokken.

Afgelopen weekend in het duel tegen Augsburg FC zat Douglas Santos al niet meer bij de wedstrijdselectie, maar desalniettemin moet PSV zich in de wachtkamer opstellen wanneer het aankomt op een transfer.

In gesprek met De Telegraaf laat Marcel Brands weten: 'We hebben het geld niet om hem te kopen, gezien het bedrag dat HSV vraagt.' Wellicht moet PSV ook nog vrezen voor een eventueel vertrek van Isimat Mirin en zit het nog steeds dun in de defensie.

