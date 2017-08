Zoet: Bij juist bod kan het zijn dat ik vertrek

De kans bestaat dat Jeroen Zoet nog vertrekt bij PSV. Vooral het Engelse Crystal Palace, de ploeg van trainer Frank de Boer, zou geïnteresseerd zijn. Zoet wilde de interesse- en mogelijke transfer naar de Engelse Premier League na het duel met NAC Breda (1-4 winst) niet bevestigen noch ontkennen.

'Bij de club is duidelijk dat ik ambitie heb. Er wordt natuurlijk heel veel geschreven op internet. Niet alles daarvan is waar, maar ik kan zeggen dat een aantal dingen wel waar is', aldus de keeper tegen de NOS. Zoet wilde niet zeggen wat wel waar is.

'Ik ga hier nu geen namen noemen. Ik weet wat er wel en niet speelt, dat is het belangrijkste. Er zal uiteindelijk wel duidelijk worden of iets wel of niet doorgaat', zei Zoet. Mocht Zoet vertrekken, dan heeft PSV met Eloy Room (overgekomen van Vitesse) al een opvolger in huis.

'Als het plaatje klopt, voor mij en voor PSV, dan kan er van alles mogelijk zijn. Voor nu heb ik een contract tot 2019 bij PSV. Maar bij een juist bod kan het zomaar zijn dat ik vertrek', aldus de keeper van de Eindhovense club.

