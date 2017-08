Willem II kansloos onderuit bij Utrecht: Niets met kwaliteit te maken

Willem II verloor zondag kansloos bij FC Utrecht met 2-0. Die eindstand stond al na 8 minuten voetballen op het scorebord. Willem II-trainer Erwin van de Looi was na afloop dan ook niet blij over het optreden van zijn ploeg, maar greep tijdens het duel ook al in.

‘We verloren zo'n beetje alle duels. Het plan was vooraf duidelijk, maar als je achterin je duels niet wint en elkaar geen rugdekking geeft... ja, dan word je geslacht in het eerste deel van de wedstrijd’, zei Van de Looi tegen Omroep Brabant. Na negentien minuten haalde Van de Looi al middenvelder Daniel Crowley naar de kant. Crowley was daar uiteraard niet blij mee.





‘Het was niets persoonlijks. Ik heb hem nog niet gesproken, maar uiteraard is hij boos. Ik had er ook tien spelers vanaf kunnen halen, er moest gewoon iets gebeuren. We maakten deze keuze om niet nog verder overlopen te worden’, aldus de trainer van Willem II, die nog niet won met zijn ploeg dit seizoen na twee duels.





Door de wissel van Crowley kreeg de Tilburgse club niet meer goals tegen, maar het kon het Utrecht ook niet moeilijk maken. ‘Dat heeft niets met kwaliteit te maken. Maar met de manier waarop we aan dit duel begonnen. Ook met deze jongens had dat beter moeten gaan’, zo sloot Van de Looi af.

