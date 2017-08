Feyenoord wint nipt van kleinere broer, Ajax pakt zege op Groningen

Beide grootmachten hebben zondag in de tweede speelronde hun wedstrijd gewonnen, Feyenoord ging op bezoek bij kleinere broer Excelsior, terwijl Ajax FC Groningen op bezoek kreeg in de Arena..

Ajax- FC Groningen 3-1

Ajax heeft zich in de tweede speelronde van de competitie naar haar eerste zege gespeeld, met een 3-1 zege werd er afgerekend met de Noordelingen. Vorige week werd er nog verloren van Heracles Almelo, waardoor Keizer ingreep en basisplaatsen over had voor Huntelaar, Frenkie de Jong en Václav Cerny, dit ten koste van David Neres, Kasper Dolberg en Lasse Schöne.

Ajax begon fel aan het duel maar zakte steeds verder weg, waardoor FC Groningen hoopte op een counter, maar net voor rust was het Ziyech die Huntelaar bestuurde met een mooie voorzet. De spits kopte voor rust de openingsgoal binnen.

Vlak na rust was het Ziyech zelf die de 2-0 op het bord zette, een mooie actie door de verdediging een schuiver was goed voor de verdubbeling van de score. Het duel leek erna dood te bloeden, maar het was Oussama Idrissi die met een verwoestend schot FC Groningen terug in de wedstrijd bracht.

FC Groningen hoopte nog op een slotoffensief, maar de inmiddels ingevallen Schöne zorgde met de 3-1 voor de eindstand en dus de zege voor Ajax.

Excelsior - Feyenoord 0-1

Feyenoord heeft 3 maanden na het debacle op Woudenstein dit keer wel weten te winnen, zonder te sprankelen werd het slechts 0-1 voor de regerend landskampioen.

In de negentiende minuut was het Feyenoord al wat via Jean-Paul Boëtius op voorsprong kwam, fraai werd van Vilhena werd keurig afgerond. Feyenoord wilde doordrukken, maar kon geen gaatje meer vinden in de defensie van de Kralingers.

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, Excelsior hoopte op een counteraanval, terwijl Feyenoord zocht naar een gaatje op zoek naar de 0-2. Een gevaarlijke aanval van Excelsior was nog bijna goed voor opnieuw een debacle voor Feyenoord, maar de teruggekeerde Jones stond goed in de weg.

De schade bleef hierdoor beperkt en Feyenoord kon met een 0-1 zege Woudenstein verlaten en heeft na 2 speelronden de maximale score te pakken.



