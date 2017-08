Jese Rogrigeuz beslechte de wedstrijd voor The Gunners zaterdag, Arsenal verloor nipt met 1-0 van het nietige Stoke City. Maar het leek erop dat Arsenal een punt overhield aan het treffen met Stoke, ware het niet dat de arbitrage een zuivere goal van Lacazette afkeurde wegens buitenspel.

Vervolg: Teleurgestelde Wenger richt zich tot blamerende arbitrage

Na afloop was Wenger dan ook furieus en liet hij weten in gesprek met BT Sports: 'Ik vind dat we een geldig doelpunt hebben gemaakt en dat het geen buitenspel was, het was een hele makkelijke beslissing. Toen de bal werd gespeeld (door Oliver Giroud, red.), stond Lacazette niet buitenspel. Het is een hele frustrerende avond. We hebben voldoende kans gecreëerd, maar we scoorden niet.'

'We weten hoe belangrijk het is om in deze wedstrijden geen fouten te maken, vervolgde de Fransman. 'Maar direct na de rust waren we aan het slapen achterin en dat hebben we geweten. Na de goal speelden we de bal niet snel genoeg rond en combineerden we niet goed." Tegenover de BBC uitte Wenger wederom zijn frustratie over de beslissing van de arbitrage: "We waren ongelukkig. We maakten een geldig doelpunt. Het verlies is moeilijk te accepteren.'

