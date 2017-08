Keizer verwijt vormcrisis Dolberg aan gehele team

Vorig seizoen was het voor de Deen Kasper Dolberg een goed seizoen, hij werd op handen gedragen in Amsterdam. Maar dit seizoen wil het niet echt vlotten, de reden daarvan wordt dan ook gezocht bij zijn medespelers.

'We hebben nog niet het idee dat Kasper uitgespeelde kansen krijgt, we zijn er al vanaf het begin mee bezig. De lijn naar Kasper moet opkomen, we zijn er veel mee bezig,' aldus Keizer in gesprek met de NOS.

'Kasper beaamt dat hij het vooral moet hebben van zijn teamspelers, maar aan de bal is het tot nu toe ook niet wat het moet zijn,' erkent Keizer. Bij de Amsterdammers staat Dolberg nog steeds in de rangorde boven de terurgekeerde Huntelaar, wellicht dat dat hem helpt in zijn vorm. 'Ik kan nog veel van hem leren, hoe hij te werk gaat in het strafschopgebied. Dat is zijn specialiteit,' aldus Dolberg over zijn collega Huntelaar.

