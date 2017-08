Mourinho denkt dat Zlatan in oktober bijtekent

Het Engelse Daily Mail weet te melden dat de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic bij Man. United steeds dichterbij lijkt te zijn.

Man. United won zaterdag ook met 0-4 op bezoek bij Swansea City en is na twee speelronden de trotse koploper in de Premier League. Trainer José Mourinho liet na afloop weten dat een eventuele terugkeer van Zlatan Ibrahimovic bij United steeds dichterbij lijkt te komen.

Ibra is momenteel is Manchester waar hij op het complex van de club revalideert van zijn zware knieblessure, waar mogelijk in oktober dus een nieuwe verbintenis getekent kan worden.

Wel lijkt het erop dat Zlatan een groot deel van zijn salaris moet inleveren wanneer hij voor nog een seizoen bijtekent bij de koploper van de Premier League.

