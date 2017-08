AZ won zaterdagavond voor de eerste keer dit seizoen door van ADO Den Haag (2-0) te winnen. Dit kwam mede door een benutte penalty van Wout Weghorst in de 29ste minuut. AZ kreeg een strafschop nadat Ron Vlaar in de zestienmeter werd neergetrokken door ADO-verdediger Wilfried Kanon. De ADO-mandekker kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood. Hij barstte in tranen uit.

😭🔴 | Een drama voor Wilfried Kanon. Hij is ontroostbaar na zijn rode kaart. Terecht? #azado pic.twitter.com/aYQ7owaF8V — FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 augustus 2017

VIDEO: ADO-verdediger Kanon in tranen na rode kaart

Na afloop waren de meningen verdeeld over of het wel of geen strafschop was. Volgens Kanon zelf was het absoluut geen strafschop en hij vond Vlaar een acteur.

