VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn heeft laten weten dat de promovendus twee talenten van Europese topclubs aan de selectie kan toevoegen. Volgens Steijn komen Mink Peeters (Real Madrid) en Kelechi Nwakali (Arsenal) op huurbasis naar De Koel. Dit zei de trainer in gesprek met L1 Radio.

Vervolg: VVV heeft goede hoop op komst talenten van topclubs

De handtekeningen voor de transfers moeten nog gezet worden, maar de coach gaat ervan uit dat het duo komt. Deze week huurde VVV al aanvaller Etienne Amenyido van Borussia Dortmund. ‘We hebben dan een talent van Borussia Dortmund, een talent van Real Madrid en een talent van Arsenal. Dat geeft ons meer mogelijkheden.’





Volgens Steijn gaan ook de huidige spelers van VVV-Venlo profiteren van de komst van Peeters en Nwakali. ‘De twintig selectiespelers gaan daardoor in kwaliteit omhoog. En dat is wat je wil’, aldus Steijn. Peeters (19) is een linksbuiten en ging in 2014 van Ajax naar Real Madrid, waar hij in het B-elftal speelde. Nwakali is ook negentien, maar een aanvallende middenvelder. Hij speelde vorig seizoen op huurbasis bij MVV Maastricht.

VVV heeft goede hoop op komst talenten van topclubs

Een korte samenvatting: VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn heeft laten weten dat de promovendus twee talenten van Europese topclubs aan de selectie kan toevoegen. Volgens Steijn komen Mink Peeters (Real Madrid) en Kelechi Nwakali (Arsenal) op huurbasis naar De Koel. Dit zei de trainer in gesprek met L1 Radio..