Twente-aanvoerder vindt nederlaag tegen VVV terecht

FC Twente heeft zaterdagavond een klap te verwerken gekregen. In Enschede was promovendus VVV-Venlo namelijk met 1-2 te sterk voor Twente, dat daarmee zijn tweede nederlaag van het seizoen leed. FC Twente-aanvoerder Stefan Thesker vond de verliespartij terecht.

‘We begonnen goed en krijgen ook twee 100% kansen. We scoren niet en verliezen achterin een kopduel en zij staan alleen voor de goal. Hij (Van Crooij, red.) schiet ‘m wel schitterend binnen. Eigenlijk zat VVV tot die tijd helemaal niet goed in de wedstijd’, zei Thesker op de website van FC Twente.





Via Jerold Promes kwam VVV voor de rust ook nog op 0-2. In de tweede helft ging Twente op zoek naar goals, maar het kwam niet verder dan 1-2 via Tom Boere. ‘VVV zakte ver in, daar hadden we niet echt een oplossing voor. We hadden moeite om kansen te creëren, maar komen nog wel op 2-1. We gingen voor de 2-2, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk verdienden we het niet om te winnen’, aldus de Duitse verdediger.

