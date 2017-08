Promovendus VVV-Venlo is uitstekend aan het seizoen begonnen. Vorige week won het al met 3-0 van Sparta Rotterdam en zaterdag won het met 1-2 bij FC Twente, dat daarmee een flinke klap kreeg te verwerken. Via Vito van Crooy en Jerold Promes kwam VVV op 0-2, maar via Tom Boere werd het nog spannend.

Vervolg: VVV dendert door en wint ook bij FC Twente in Enschede

Twente begon nog wel redelijk aan het duel en Marko Kvasina raakte namens Twente de paal. Daarna nam VVV echter het initiatief over en het kwam halverwege de eerste helft op 0-1 via Van Crooy. Hij knalde de bal via de binnenkant van de bal hard achter Jorn Brondeel. De 0-1 stand was zeker niet onverdiend voor VVV en vlak voor de rust kwam VVV ook op 0-2. Promes schoot raak nadat keeper Brondeel een voorzet niet goed inschatte en eronder door dook.





In de tweede helft kwam Twente getergd uit de kleedkamer en het kwam via de van FC Oss overgekomen Boere, die vorige week tegen Feyenoord (2-1 verlies) gepasseerd was, ook op voorsprong. Twente probeerde nog wel voor de gelijkmaker te gaan, maar het kwam er niet van. De ploeg was onnauwkeurig en VVV zat er vaak goed bij om de bal af te pakken. In de slotfase maakte VVV zelfs nog bijna 1-3 via Promes, maar Brondeel redde op de lijn. Vlak erna raakte Lennart Thy via Brondeel nog de lat.

