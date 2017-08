Peter Bosz blij na debuut bij Dortmund: 'Een uitstekend resultaat'

Peter Bosz maakte zaterdag zijn debuut als trainer van Borussia Dortmund in de Bundesliga en dat werd een uitstekend debuut voor de Nederlander. Bosz, die deze zomer overkwam van Ajax, won met zijn ploeg met 0-3 bij VfL Wolfsburg, waar Andries Jonker de trainer is. Bosz was na afloop blij.

'Dit is een uitstekend resultaat. Het is altijd lastig om voor zo'n eerste wedstrijd in de competitie te zeggen hoe de teams ervoor staan. Ik vond ons vooral in de eerste 35 minuten erg goed spelen. Daarna werd het baltempo van ons wat minder hoog, dat vond ik niet zo goed. Maar al met al vind ik dat we een zeer goede prestatie hebben neergezet’, vertelde Bosz op de website van Borussia Dortmund.





Verder maakte Mario Götze zijn rentree bij Dortmund. De middenvelder kwam eind januari voor het laatst in actie en stond sindsdien buitenspel met een stofwisselingsziekte. 'Het is duidelijk dat Mario een buitengewoon goede speler is en dat hij erg belangrijk gaat zijn voor ons. Maar we moeten ook geduld hebben met hem. Ik was vooral blij dat hij minuten heeft gemaakt en zich niet heeft bezeerd’, aldus Bosz.

