Dost scoort twee keer in 3 minuten en geeft teken af aan Advocaat

Het Portugese Sporting Lissabon is sterk van start gegaan in de Portugese competitie, ook het derde duel tegen Vitória Guimarães werd in winst omgezet.

Sporting Portugal wist ook haar derde competitieduel te winnen, het duel tegen Vitória Guimarães werd met maarliefst 5-0 winst afgesloten. Opnieuw was Nederlander en spits Bas Dost met twee treffers doeltreffend en geeft hij een duidelijk teken aan bondscoach Advocaat.

Al na drie minuten was het geen wedstrijd meer, Bruno Fernandes schoot vanaf 25 meter de openingstreffer op het bord. Daarna was het Dost die opnieuw van zich deed spreken, in de 21e minuut kopte hij een vrije trap op het bord en verubbelde hij de score.

Dost had daarna slechts 180 seconden nodig om zijn tweede van de avond te maken, een voorzet van Marcos Acuña werd hard binnengeschoten. De ruststand van 3-0 was genoeg, want in het tweede bedrijf ging het een tandje lager, maar was het Fernandes die na een kwartier van grote afstand de 4-0 binnenschoot.

Adrien Silva mocht de laatste treffer van de avond maken en het duel op 5-0 laten eindigen.

