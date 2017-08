De Portugese speler João Cancelo heeft zijn laatste wedstrijd voor Valencia CF uit Spanje gespeeld, de rechtervleugelverdediger vertrekt bij Valencia en hoopt op een transfer richting Antonio Conte’s Chelsea.

Vervolg: Cancelo neemt afscheid van Valencia en maakt zich op voor Chelsea

Chelsea is namelijk nog driftig op zoek naar een nieuwe rechtsback als concurrent voor onder meer Marcos Alonso, die niet het gehele seizoen kan spelen met ook nog de UEFA Champions League erbij. Eerder was het de bedoeling dat Alex Sandro van Juventus voor 75 miljoen zou overkomen, echter is dat niet doorgegaan door toedoen van de Italianen zelf. De club wilde bij geen enkel bod meewerken aan een vertrek van hun sterspeler. Chelsea heeft nu dus een bod van rond de 40 miljoen gedaan op Cancelo, die spoedig overkomt.

Cancelo speelde tot dusver 5 interlands voor Portugal en scoorde daarin 3 keer. De speler nam tevens op emotionele wijze afscheid en dus is een transfer onomkeerbaar. De club bevestigd een vertrek.

Gracias por todo @valenciacf ❤️ Siempre estarán en mi corazón. Os deseo toda la suerte del mundo! #mommyblessme Een bericht gedeeld door João Cancelo (@jcancelo2) op 18 Aug 2017 om 3:28 PDT

Cancelo neemt afscheid van Valencia en maakt zich op voor Chelsea

Een korte samenvatting: De Portugese speler João Cancelo heeft zijn laatste wedstrijd voor Valencia CF uit Spanje gespeeld, de rechtervleugelverdediger vertrekt bij Valencia en hoopt op een transfer richting Antonio Conte’s Chelsea..