Waar de Fransman van Borussia Dortmund zijn zinnen heeft gezet op een transfer, lijkt Dortmund niet volledig mee te willen werken aan een vertrek van Dembele. De Fransman is inmiddels geschorst bij Dortmund.

Vervolg: Uli Hoeness: Mag hopen dat FC Barcelona Dembélé niet heeft gedwongen

Bayern München-voorzitter Uli Hoeness hoopt niet dat FC Barcelona iets te maken heeft met dit voorval. Dembélé weigert momenteel te trainen voor Dortmund en wil koste wat kost vertrekken bij Dortmund, de club heeft hem hiervoor ook een schorsing opgelegd.

Hoenes laat in de Duitse media weten: 'Het kan niet zijn dat de speler de prijs bepaalt en als FC Barceloan er acht zit, dan heb ik geen respect voor de club. Een speler die probeert een vertrek bij een club te forceren is van het laagste niveau. Ik betaal deze prijs niet als club.'

'We moeten allemaal opnieuw tonen wie de baas is en dit zijn de clubs die hopelijk verstandige en waterdichte contracten maken. Als je de contracten zo krachtig heb, dan kunnen spelers en consultants doen wat ze willen. We moeten terugkeren naar het feit dat een contract een contract is.'

