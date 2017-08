Het leek allemaal al in kannen en kruiken, de transfer van de Franse jongeling Dembele van Borussia Dortmund. Maar Dortmund houdt stellig haar poot stijf wanneer het aankomt om het transferbedrag.

Vervolg: Dortmund wil uiterste prijs voor Dembélé en zet Barca in wachtkamer

Technisch directeur Michael Zorc van Borussia Dortmund laat weten, dat Dembélé alleen vertrekt wanneer FC Barcelona met het juiste bedrag komt. Momenteel is Dembélé nog steeds geschorst bij de Duitse grootmacht, maar heeft de club tot op heden ieder bod van FC Barcelona geweigerd.

In gesprek met Sky Sports Germany vertelt Zorc: 'We weten waar hij is en we hebben contact met hem en zijn zaakwaarnemer via een personeelslid. We hebben een duidelijk idee over de transfersom waarvan Barcelona en de speler op de hoogte zijn. Als aan onze eis wordt voldaan, komt het deze zomer tot een transfer. Maar we gaan deze transfer niet maken op 30 of 31 augustus.'

Dortmund wist Dembélé vorig seizoen voor slechts 15 miljoen over te nemen van het Franse Stade Rennes. Afgelopen seizoen kwam de Franse jongeling tot 49 officiele duels, waarin hij 10 keer het net wist te vinden en ook nog eens goed was voor 21 assists.

