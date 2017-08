Deze transferzomer leek Sparta grote aankopen te kunnen doen, maar dat loopt tot op heden uit op een grote teleurstelling.

Vervolg: Sparta loopt transfers mis door kunstgrasmat op Kasteel

Sparta heeft al niet financiele middelen op versterkingen te halen, en dan is het geld er wel, gooit een andere reden roet in het eten voor Pastoor en zijn TC. Het kunstgras weerhoudt spelers om naar Sparta te komen.

In gesprek met het AD laat trainer Pastoor zaterdag weten: 'Vanochtend meegerekend heb ik nu al van drie á vier jongens gehoord dat ze niet naar ons willen komen vanwege de ondergrond in ons stadion.' Een teken aan de wand voor de Rotterdammers om snel terug te keren naar echt gras.

Al is het allemaal wat gecompliceerd, want tijdens het EK vrouwenvoetbal lag er nog wel een natuurgrasmat. 'Ik heb intern geopperd om die mat tot pakweg november te laten liggen. Maar dat ging dus niet. Had met allerlei zaken te maken. Ook met een hoop praktische. Waar moet de jeugd trainen? Waar moet het eerste elftal trainen? Enzovoort. Maar het spreekt voor zich dat we uiteindelijk weer terug willen naar echt gras. Zeker als je nu weer geconfronteerd wordt met het feit dat spelers niet komen vanwege het gras,' aldus Pastoor.

Het is intern bij Sparta allerminst rustig, en wanneer er niet gauw genoeg iets veranderd moet Pastoor vrezen voor zijn baan bij de Rotterdammers.

Sparta loopt transfers mis door kunstgrasmat op Kasteel

Een korte samenvatting: Deze transferzomer leek Sparta grote aankopen te kunnen doen, maar dat loopt tot op heden uit op een grote teleurstelling..