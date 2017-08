Het Engelse Manchester United heeft het tweede competitieduel laten zien dat het dit seizoen als kampioenskandidaat gezien mag worden, op bezoek bij The Swans werd er met 0-4 van het veld gestapt.

Vervolg: United scoort opnieuw vier keer en laat ook niks heel van Swansea City

Het duel tussen Swansea City begon voor The Swans aanvallend, een eerste mogelijkheid via Jordan Ayew kwam op de lat terecht. Een van de weinige hoogtepunten van de thuisploeg, waar ook United de nodige kansen miste via clubtopscorer Lukaku.

Aan de andere kant was een vrije trap van Mata die via Phil Jones ook op de lat terecht kwam het gevaar van de kant van United, waarna de rust in het spel enigzins toenam.

Net voor het rustginaal was het United wat de touwtjes trakken in handen nam en Swansea tot de counter over liet. Het leek voor Swansea een goede aanpak, totdat Pogba een corner tegen de lat kopte en Baily het laatste zetje kon geven. De ban was gebroken voor Swansea wat de rust dus goed kon gebruiken.

Na rust zakte het tempo in en loerde Swansea via Narsingh op de counter, waar het slotoffensief aangezet werd, deelde United de volgende klap uit. Op aangeven van Mkhitaryan was het Lukaku die de score naar 0-2 tilde en de spanning uit het duel haalde.

Wauw! Manchester United maakt er ook vier tegen Swansea: 0-4! Deze heerlijke stift van Pogba was het hoogtepunt #SWAMUN #ZiggoSport pic.twitter.com/thqw9OFeO2 — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 19 augustus 2017

Daarna leek het verzet helemaal gebroken, binnen een minuut na de tweede treffer wist Pogba via een stiftje de 0-3 aan te tekenen. Ook mocht Martial zijn naam nog op het wedstrijdformulier zetten als doelpuntenmaker en werd het uiteindelijk 0-4.

Met 6 punten uit 2 duels en een doelsaldo van +8 kent United de leiding in de Premier League.

We win 4-0 at home,

We win 4-0 away,

Our manager is the Special One,

JOSÉ, JOSÉ, JOSÉ#mufc 🔴⚪⚫ #SWAMUN — Manchester United (@_ManUtd____) 19 augustus 2017

