Opnieuw blessure bij Robben na vroegtijdig afhaken hersteltraining

Afgelopen zaterdag in het eerste officiele competitieduel tegen Bayer Leverkusen (3-1 winst red.) mocht Robben zijn rentree weer maken voor de Duitse grootmacht. De winst was centraal, maar de rentree van Arjen Robben lijkt van korte duur.

In de hersteltraining na de eerste officiele competitiewedstrijd, heeft Arjen Robben opnieuw vroegtijdig moeten afhaken. De buitenspeler had lichte pijntjes in zijn linkerdij en moest de training vroegtijdig staken.

De ernst van de blessure is nog niet vastgesteld, Robben was net terug van een tennisblessure die hij had opgelopen op zijn vakantieadres. Mocht Robben opnieuw lang uit de running zijn, komt het WK Kwalificatieduel tegen Frankrijk op de tocht te staan voor de Oranje International.

