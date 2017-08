Zidane lovend over Asensio en biedt hem megacontract aan bij Real

Marco Asensio krijgt bij Real Madrid volgens Marca een heel mooi contract voorgeschoteld, de jonge Spanjaard krijgt een miljoenensalaris en een absurde afkoopsom.

Asensio moet namelijk 500 miljoen euro kosten, als iemand zijn contract wenst af te kopen, een belachelijk hoge som die in de wereld van voetbal en geld steeds normaler wordt.

Asensio is pas 21 jaar maar maakte aan het begin van dit seizoen alweer furore door 2 keer te scoren in de SuperCup tegen FC Barcelona. De sterspeler moet op termijn het nieuwe uithangbord van de club worden, daarom geven ze de jongeling alvast een contract met meer dan 4 miljoen euro netto per jaar.

In het verleden betaalde Madrid 4,5 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder, de speler is inmiddels minimaal 20 keer dat bedrag waard.

