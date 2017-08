Ajax zat al zeker een gehele maand achter de speler in kwestie aan, Maximilian Wöber van Rapid Wien. De 19-jarige verdediger uit Oostenrijk zou weleens de nieuwe aankoop kunnen worden na de verkoop van Davinson Sanchez aan Tottenham Hotspur voor ruim 45 miljoen euro.

Vervolg: Ajax lijkt opvolger Sanchez al binnen te hebben gehaald

Wöber kan op dezelfde positie uit de voeten als Sanchez, namelijk centraal in de verdediging. Rapid Wien zou een aanbod van zeker 5 miljoen hebben geweigerd en Marc Overmars wil nu over de brug komen met een verdubbeld bod, Ajax lijkt zichzelf daarmee verzekerd te hebben van de diensten van deze 19-jarige speler.

#Ajax gaat ver voor Oostenrijkse linker centrale verdediger Maximilian Wöber ... zie Telesport.nl — Mike Verweij (@MikeVerweij) 19 augustus 2017

Wöber speelde tot dusver 23 wedstrijden in het eerste van Rapid en moet gelijk basisspeler worden in Amsterdam, waar er nu verwacht wordt dat er een topspeler gehaald wordt.

Ajax kent Rapid Wien maar al te goed, de club schakelde Ajax in augustus 2015 uit in de UEFA Champions League in eigen huis, met 2-3.

Ajax lijkt opvolger Sanchez al binnen te hebben gehaald

Een korte samenvatting: Ajax zat al zeker een gehele maand achter de speler in kwestie aan, Maximilian Wöber van Rapid Wien. De 19-jarige verdediger uit Oostenrijk zou weleens de nieuwe aankoop kunnen worden na de verkoop van Davinson Sanchez aan Tottenham Hotspur voor ruim 45 miljoen euro..