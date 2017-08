PSV doelman Jeroen Zoet genoemd bij Frank de Boer en Crystal Palace

Jeroen Zoet heeft een paar nieuwe opties erbij naast het Crystal Palace van Nederlander Frank de Boer, de doelman van PSV zou namelijk ook eerste keeper kunnen worden bij Watford, waar hij het stokje overneemt van een andere PSV-keeper.

Zoet kan daar namelijk het stokje overnemen van Heurelho Gomes, de 36-jarige keeper zit al 3 jaar bij Watford en tussen 2004 en 2008 bij PSV. Volgens de club wordt het tijd voor een nieuwe keeper. Achter hem staat de oud-Manchester City doelman Costel Pantilimon die te licht wordt bevonden om eerste keeper te worden.

Jeroen Zoet zou de ideale keuze zijn tussen de palen en moet ongeveer 15 miljoen euro kosten. Echter probeert ook De Boer hem te tekenen, aangezien hij niet blij is met de breedte van zijn selectie op doel, onder andere Wayne Hennessey – zijn eerste keeper – zou niet de ideale keuze zijn op doel. Dat Zoet gaat vertrekken rond het einde van de transferwindow zit er dik in, het is alleen de vraag hoeveel PSV nog uit deze deal weet te halen.

Een vertrek van Zoet resulteert in een nieuwe eerste keeper bij PSV in de naam van nieuwe aanwinst Eloy Room, de oud-Vitesse keeper werd voor een schijntje overgenomen van de Arnhemmers. Echter komt er dan weer een plek vrij bij PSV op doel, er wordt over nagedacht om Hidde Jurjus vervroegd terug te halen van zijn uitlening bij Roda JC, hoewel dat uit den boze is voor de club uit Kerkrade.

