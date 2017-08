Inter gaat voor huur Mustafi van Arsenal

Shkodran Mustafi kan verhuurd worden door Arsenal aan het Italiaanse Internazionale, de Duitse verdediger wist geen blijvende indruk achter te laten bij Arsenal en mag dus tijdelijk vertrekken van Wenger. Die eigenlijk liever een permanente deal heeft.

Dat wordt tenminste beweerd door Sky Sports. Internazionale zou zo snel mogelijk de 25-jarige verdediger willen huren om de opties achterin flink te verbeteren.

Mustafi zat in het verleden bij Valencia en behoort tot de Duitse selectie sinds 2014, waar hij ook het WK mee won als de 'man die niemand kende'. Bij Arsenal weet de speler geen potten te breken en een rustigere competitie lijkt voor de speler dan ook het beste. Eerder speelde hij al bij Everton in de Premier League in zijn jongere jaren, dat werd ook helaas geen succes.

Arsenal ziet liever een permanente deal zitten, de speler zou ongeveer 40 miljoen euro moeten kosten wat voor Inter waarschijnlijk te hoog gegrepen is. Inter denkt zelf meer aan 25 tot 30 miljoen.

