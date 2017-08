Met dit spandoek laat het Poolse Legia weten dat het niet te spreken is over de UEFA, de club vindt dat alles wat ze doen doet bestraft wordt. Het gaat namelijk over een eerder spandoek waar een geschiedenisles over Nazi-Duitsland werd gegeven, die de Polen nooit mochten vergeten, de opstand kostte flink wat mensen destijds het leven en de UEFA wilde liever niet dat zoiets genoemd werd.

Legia Warsaw was charged by @UEFA for commemorating Poles killed by the Germans during #WarsawUprising. It's unacceptable! pic.twitter.com/al2SQVpRfQ — Michał Zasucha (@MichalZasucha) 5 augustus 2017

FOTO: Legia Warschau slaat terug na boete UEFA

