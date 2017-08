FC Barcelona gaat zich versterken met Mina

In de Zuid-Amerikaanse media wordt druk gespeculeerd dat Yerry Mina vertrekt bij Palmeiras en richting FC Barcelona gaat.

De speler zou al een tijdje op het wensenlijstje van FC Barcelona staan en het is nu of nooit voor de 22-jarige Colombiaan. Mina ziet een move richting Catalonië wel zitten en het lijkt erop dat de speler binnen enkele uren voor 9 miljoen euro wordt overgenomen door de Catalanen. Mina zou al een akkoord hebben en snel een medische keuring ondergaan in Spanje.

Mina zat in het verleden bij Santa Fe en Deportivo Pasto. Ook speelde hij al 9 interlands en scoorde daarin verbazingwekkend 3 keer. De jongen is ook bekend met prijzen pakken.

