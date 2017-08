VIDEO: Ziyech spreekt over fout van Overmars

In een interview met Ziggo Sport is Hakim Ziyech alles behalve lovend over Marc Overmars en de selectie, uiteraard moet het volgens hemzelf ook bij hem beter.

Harde woorden van Hakim Ziyech! 'Jammer dat we niet van de fouten van vorig jaar hebben geleerd.' #ZiggoSport #AJAROS pic.twitter.com/MjnqklSqC2 — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 17 augustus 2017

