Speler Atlético duidelijk: 'We willen Diego Costa'

Gabi van Atlético Madrid is duidelijk over de transferperiode, de club wil Diego Costa van Chelsea maar al te graag aantrekken.

Dat heeft de speler verteld aan meerdere media, waaronder Sky Sports. De speler zou onder meer hebben gezegd dat hij het rustig aan moet doen en bij Chelsea niemand moet beledigen of tegen moet werken, waar de speler op dit moment echter wel hard mee bezig is. Costa zou bijvoorbeeld weigeren om in het reserveteam mee te draaien en wil al weken weg, nadat Antonio Conte (coach) tegen hem had gezegd dat hij niet meer welkom is.

Niet al te gek dus, dat Costa dan ook niet meer wílt komen.

Echter willen ze bij The Blues de laatste weken de spits toch weer terug, aangezien ze voorin nog iemand missen. Het lijkt erop dat dat in ieder geval niet de Spaanse Braziliaan wordt, aangezien die met zijn hoofd al in Madrid zit.

Het is nu dus afwachten of Atleti het voor elkaar krijgt om de spits te halen, als het aan de spelers en het bestuur ligt, komt hij er snel bij.

