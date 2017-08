De Nigeriaanse miljardair Aliko Dangole lijkt grootse plannen te hebben om het Engelse Arsenal te kopen, waar zijn eerste doel is om Wenger te ontslaan.

Vervolg: Nigeriaanse miljardair wil Arsenal kopen en Wenger ontslaan

Nigeriaanse miljardair wil Arsenal kopen en Wenger ontslaan

'Wenger heeft het goed gedaan, maar het is nu tijd voor iemand anders,' laat de miljardair weten. Aliko Dangole is een rijk man en heeft naar verluidt 9.3 miljard euro. De Nigeriaan wil een bod op de club gaan uitbrengen wanneer een groot olieraffinaderij in Lagos gereed is. Wenger leek na vorig seizoen al te mogen vertrekken bij The Gunners, maar tegen ieders verwachting tekende hij bij. Vele fans zien de Fransman het liefst vertrekken en zal dit nieuws dan ook als muziek in de oren klinken. De waarde van Arsenal wordt momenteel geschat op 2 miljard pond ( 2.2 miljard euro)

Een korte samenvatting: De Nigeriaanse miljardair Aliko Dangole lijkt grootse plannen te hebben om het Engelse Arsenal te kopen, waar zijn eerste doel is om Wenger te ontslaan..