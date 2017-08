Er wordt door verschillende mediakanalen beweerd dat de speler Kylian Mbappé Lottin weer niet meespeelt, vorige week was hij al buiten de selectie gelaten door de transfergeruchten.

Vervolg: AS Monaco lijkt ook tegen Metz aan te treden zonder Mbappé

De coach Leonardo Jardim wilde niet alteveel kwijt over het verdwijnen van Mbappé maar vertelde over vorige week in ieder geval dat hij zijn spits niet in het diepe wilde gooien in alle transferperikelen. Mbappé lijkt dus weer gespaard te worden - deze keer in de pot tegen FC Metz - door de coach en een transfer komt dan opeens wel heel erg dichtbij, PSG zou ook voor hem bizar veel geld willen neerleggen: minimaal 160 miljoen euro, dan hebben ze alleen al aan Neymar en Mbappé zeker 400 miljoen neergelegd. Maar ook Real Madrid is genoemd voor nog meer geld.

Mbappé werd vorig seizoen opeens basisspeler bij Monaco na flinke stappen in de jeugd en verbaasde vriend en vijand in de Champions League en Ligue 1 (kampioen).

