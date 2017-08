Vorig seizoen had PSV, mede door Europees voetbal, een hogere begroting, echter is dat dit seizoen weer aan Ajax voorbestemd.

Ajax had vorig seizoen ongeveer een begroting van 5 miljoen euro minder dan PSV (80 tegenover 85). Dit seizoen is echter de begroting van PSV gedaald naar 70 miljoen, terwijl die van Ajax wederom 80 miljoen was. PSV heeft dus weer een flinke terugval gehad.

Het is tevens voor het eerst in jaren dat Feyenoord maar 6 miljoen euro van de begroting van PSV vandaan zit, de kampioen heeft nu een begroting van 64 miljoen, PSV zit dus niet ver uitelkaar met de Rotterdammers. Feyenoord klimt ook tevens langzaam uit een diep dal van lage inkomsten door hun kampioenschap, de verkopen van onder meer Terence Kongolo deden de club ook financiëel veel goeds.

PSV ingehaald door Ajax in strijd om hoogste begroting

Een korte samenvatting: Vorig seizoen had PSV, mede door Europees voetbal, een hogere begroting, echter is dat dit seizoen weer aan Ajax voorbestemd..