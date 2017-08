Victor Valdés stopt met keepen, de doelman gaat niet meer op zoek naar een nieuwe club na zijn transfervrije vertrek bij Middlesbrough.

Vervolg: Victor Valdés stopt ermee na rijke carrière

Boro had graag langer met hem gewerkt maar de keeper wilde er graag een eind aan breien.

Valdés was 12 jaar eerste keeper bij FC Barcelona, keepte bij Standard Luik en Middlesbrough en was erg geliefd als Spaanse keeper. Met 3 keer de Champions League op zijn palmares kan hij terugkijken op een mooie carrière, zo heeft hij samengespeeld met de grootste spelers zoals Lionel Messi, Samuel Eto'o, David Villa en spelers als Carles Puyol. Het is dan ook niet gek dat de keeper zelf ook in dit illustere rijtje hoort. Veel jonge keepers keken op tegen de grote Spanjaard. Ook Johan Cruijff had zijn mening klaar over Valdés, die het maar raar vond dat hij weg ging bij Barcelona.

Met de leeftijd van 35 kan hij dus gerust zeggen dat hij op een mooi moment is gestopt, zonder al teveel problemen.

Victor Valdés stopt ermee na rijke carrière

Een korte samenvatting: Victor Valdés stopt met keepen, de doelman gaat niet meer op zoek naar een nieuwe club na zijn transfervrije vertrek bij Middlesbrough..