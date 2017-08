Van Dijk gespot in Londen en geruchten rondom Liverpool

Virgil van Dijk zou zijn gespot in Londen en er zou ook een foto zijn uitgelekt van zijn 'reveal' bij Liverpool.

Echter lijkt de foto van de reveal fake te zijn, dat is al door meerdere mensen bevestigd. Ook zeggen mensen dat de Nederlandse verdediger van Southampton in Londen zou zijn, of het echt is moet nog blijken. Hieronder een foto van Van Dijk in de Engelse stad.

Van Dijk zou dus toch een transfer maken naar wellicht Chelsea of Liverpool. Echter lijkt toch Chelsea nu de beste papieren te hebben. Manchester City werd ook nog als potentiële werkgever genoemd.

Southampton's Virgil van Dijk has fueled speculation he’s set for a move to Chelsea after being spotted in London on Wednesday.

[metro] pic.twitter.com/CODGjxhWPJ — Chelsea (@ouggi) 17 augustus 2017

Southampton defender Virgil van Dijk is in London ahead of a potential transfer to Chelsea, according to the Daily Telegraph. — King TimBIG (@TundeGbedo) 17 augustus 2017

