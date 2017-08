Chelsea en vooral Antonio Conte willen Alex Sandro van Juventus maar niet loslaten, de speler mocht niet weg van Juventus maar Chelsea lijkt dat niet te accepteren.

Vervolg: Alex Sandro mag niet weg van Juve, Chelsea daarmee niet akkoord

Er wordt nu namelijk een nieuw bod genoemd in de media van maarliefst 70 miljoen euro, de speler kreeg eerder al een bod van richting de 50 à 60 miljoen binnen. Juventus zei toen dat de speler onder geen enkel beding weg mocht bij Vecchia Signora.

Het lijkt er echter niet op dat Juventus gaat bezwijken vanwege een hoger bedrag, de club houdt hun poot stijf en dat betekent einde verhaal voor de Engelse Blues. Conte zal nu moeten zoeken naar een andere sterke back die kan concurreren met Marcos Alonso.

In 2015 nam Juventus Sandro over van FC Porto en sindsdien is de speler een waar succes.

Alex Sandro mag niet weg van Juve, Chelsea daarmee niet akkoord

Een korte samenvatting: Chelsea en vooral Antonio Conte willen Alex Sandro van Juventus maar niet loslaten, de speler mocht niet weg van Juventus maar Chelsea lijkt dat niet te accepteren..