Bij Ajax is een video 'uitgelekt' dat Sanchez afscheid neemt van de club, let op: de video is te nemen met flink wat korrels zout.

Vervolg: Fans maken grappig afscheidsfilmpje Sanchez

Fans maken grappig afscheidsfilmpje Sanchez

Een korte samenvatting: Bij Ajax is een video 'uitgelekt' dat Sanchez afscheid neemt van de club, let op: de video is te nemen met flink wat korrels zout..