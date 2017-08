FC Utrecht na zeer mooi spel langs Russen van Zenit

FC Utrecht heeft in een erg mooie wedstrijd weten te winnen van FC Zenit Sint-Petersburg, de Russen waren niet opgewassen tegen de Utrechters.

Zenit leek al vanaf minuut één van streek van de krachten van FC Utrecht en Roberto Mancini was direct ontevreden. Zenit was laks, speelde verkeerde balletjes terug en liet spelers als Cyriel Dessers vaak ongedekt. Dessers kon zo één op één met de keeper komen maar verzuimde het om direct Utrecht op voorsprong te zetten.

FC Utrecht speelde aanvallend zeer sterk, verdedigend stond het ook regelmatig als een huis. Af en toe kwam er een bal dichtbij keeper Jensen, die had echter geen moeite met de schoten van onder meer Aleksander Kokorin en Matias Kranevitter. Zenit stond erbij en keek ernaar, terwijl FC Utrecht het speel maakte.

Ook in de tweede helft, na een dondertirade van Mancini, was het gewoon weer dezelfde bonje, Zenit stond weer regelmatig te slapen en was ook aanvallend erg matig. Verdedigend werd de club alleen maar slechter en het was dan ook geen wonder dat Zakaria Labyad laat in de tweede helft na een rebound de 1-0 voor Utrecht kon binnen koppen. Het was uiteindelijk een kopgoal via Dessers, die geen stempel op deze wedstrijd kon drukken.

Utrecht heeft dus een zeer mooi resultaat neergezet en mag nu dus hopen op ook een mooi resultaat in Rusland, in de return.

