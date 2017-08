Koeman tekent Sigurðsson en heeft vervanger voor Barkley dus binnen

Ronald Koeman gaat zich versterken met Gylfi Sigurðsson, de speler komt over van Swansea City, meldt Sky Sports.

De deal is op een haar na rond, de speler mocht namelijk eerder niet vertrekken voor 40 miljoen pond. Vervolgens besloot Koeman toch maar water bij de wijn te doen voor mede Nederlander John van Zweden (directeur Swansea) en het bod naar 50 miljoen pond te verhogen. De club is akkoord gegaan en heeft dus een vervanger in huis voor de zeer waarschijnlijk vertrekkende Ross Barkley.

Swansea kon 3 jaar lang genieten van de 27-jarige IJslander die al 50 interlands speelde, de speler zat daarvoor al bij Tottenham Hotspur.

Met de transfer is de beste speler van Swansea vertrokken, een flinke aderlating voor de club. Echter kunnen ze met de 50 miljoen pond weer een paar nieuwe sterspelers proberen te tekenen.

