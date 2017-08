Juventus heeft Matuidi bijna binnen voor schijntje

Blaise Matuidi wordt zeer waarschijnlijk een nieuwe aanwinst van het Italiaanse Juventus, PSG laat hem gaan voor niet meer dan 20 miljoen euro, een erg laag bedrag voor een speler van dit kaliber.

Unai Emery, de coach van PSG, heeft dit seizoen geen ruimte meer voor Blaise Matuidi, daarom is de speler op te halen voor een laag bedrag in Frankrijk.

Matuidi speelde tot nu toe al 295 wedstrijden voor PSG, kwam tot 58 interlands en het is dan ook absurd dat er een bedrag wordt genoemd van nog niet eens 20 miljoen euro. De speler zelf is pas 30 en dat maakt het eigenlijk alleen maar gekker. Dat hij dit seizoen nog niet in de basis begon, heeft daar weinig mee te maken.

Juventus hoopte vorige zomer de speler al aan te trekken en krijgt het nu dus eindelijk voor elkaar om PSG af te troeven in de strijd om zijn handtekening.

