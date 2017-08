UPDATE: Media zegt dat AS Roma interesse in Mahrez laat varen

Riyad Mahrez wordt nog een lastige zaak voor AS Roma, de speler wilt wel weg maar de agenten van onder meer Leicester City proberen minimaal 40 miljoen pond aan de speler te verdienen.

In de Engelse en Italiaanse media wordt nu druk gespeculeerd dat AS Roma Riyad Mahrez laat lopen, het nieuwe prijskaartje vonden ze teveel worden en Leicester City had de zoveelste aanbieding van de club afgewezen. Roma gaat nu hun andere opties bekijken.

Roma zou een bod van ongeveer 34 miljoen euro hebben gedaan en zou eigenlijk niet hoger dan dat willen gaan, toch zullen ze nog hoger moeten gaan aangezien de Engelsen van Leicester er niet mee akkoord gaan.

40 miljoen pond is ongeveer 44 miljoen euro, dat is wat Mahrez moet kosten om naar AS Roma te kunnen. Waarschijnlijk wordt dat Roma te gek, aangezien er eerder gesproken werd over rond de 25 à 30 miljoen euro. Mahrez wordt ook door andere clubs begeerd en dus moet Roma proberen op te bieden tegen deze andere partijen, waarvan de namen niet bekend zijn.

Mahrez speelde in het kampioensjaar van Leicester, twee seizoenen geleden, de sterren van de hemel. Vorig seizoen was hij al iets minder maar nog steeds wel een geweldenaar in de Premier League. Hij begon dit seizoen met een 4-3 verlies tegen Arsenal, waarin hij 90 minuten speelde.

