Janssen kan richting Stoke als eerste spits

Vincent Janssen wordt felbegeerd door Stoke City, meldt het Engelse Sky Sports. De speler is tweede keus achter Harry Kane.

Harry Kane is de onbetwiste eerste spits van Tottenham Hotspur, Vincent Janssen heeft bij The Spurs namelijk nog geen onuitwisbare indruk weten achter te laten. Daarom wilt Stoke hem proberen over te nemen, Tottenham moet dan nog vol aan de bak om een nieuwe spits te halen, aangezien de transfermarkt niet al te lang meer open is.

Janssen werd niet gebruikt en zat dus negentig minuten op de bank bij Tottenham's zege op Newcastle United. Janssen zou bij Stoke kunnen rekenen op een basisplaats door het vertrek van ex-Tukker Marko Arnautović. Ook Choupo-Moting zou nog een twijfelgeval zijn voor Stoke om als basisspeler te fungeren.

Janssen moet de Londense Spurs nog ongeveer 12 miljoen euro opleveren, echter valt er te onderhandelen over dat bedrag.

