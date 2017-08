Zenit onderweg naar Nederland voor wedstrijd tegen FC Utrecht

FC Zenit heeft hun selectie die meegaat richting Utrecht voor de Europa League al bekend gemaakt en het vertrekkende vliegtuig is ook te zien op hun website.

Het wordt voor FC Utrecht nog moeilijk om stand te houden in eigen huis tegen de sterke en fysieke Russen, de club vreest geen 'grote mensen voetbal' en liet dat al eerder zien in de afslachting van AZ (5-0 verlies, 3-2 winst). AZ won in de heenwedstrijd dapper van Zenit maar werd vervolgens helemaal dolgespeeld in het Sint-Petersburg Stadion.

Het wordt dus een moeilijke klus voor AZ, aangezien AZ toch wat verder is dan Utrecht in Europa. Ten Hag krijgt dus een moeilijke opgaaf om zich staande te houden.

In de selectie van FC Zenit, wat woensdagavond en over een week op donderdagavond aantreedt tegen FC Utrecht, zitten onder meer internationals als Artem Dzyuba, Alexander Kokorin, de nieuweling Matias Kranevitter (van Atlético Madrid overgenomen), Branislav Ivanovic, Igor Smolnikov en Christian Noboa. Waarschijnlijk moet Utrecht het hebben van hun underdog-positie, want Zenit zal niet direct geschrokken zijn van Utrecht.

