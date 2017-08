Ajax ontvangt afvaardiging Tottenham voor transfer Sanchez

Volgens de Engelse media gaat Ajax een afvaardiging van managers en zaakwaarnemers ontvangen van Tottenham Hotspur om zo snel mogelijk Davinson Sanchez in te lijven, Ajax probeert een zo hoog mogelijk bod eruit te slepen.

Dat Ajax Sanchez gaat verliezen, is zo goed als zeker, aangezien Ajax moeilijk een speler kan tegenhouden terwijl de top van de Premier League lonkt met een flink nieuw salaris en een titelkandidaat. Ook kan Ajax op begeven moment het aanbod van meer dan 45 miljoen euro niet meer weigeren, terwijl technisch-directeur Marc Overmars laatst voet bij stuk hield door te zeggen dat hij niet te koop was.

Daarom willen The Spurs nu een groep mensen naar de ArenA sturen om zo snel mogelijk met Sanchez terug te keren richting Londen voor de derby tegen de andere geïnteresseerde partij: Chelsea. Die wedstrijd is al over 5 dagen en de Londense club wil nog versterken aangezien er al wat spelers vertrokken zijn en nog niemand is teruggehaald.

Tottenham had vermoedelijk maandag of dinsdag een gesprek met de club, waarover nog niets te vertellen is.

